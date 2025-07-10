Артиллерия группировки "Днепр" поразила пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонщине

После доклада с командного пункта о поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с живой силой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-мм гаубицы Д-30 нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ, находившийся в заброшенном доме на правобережье Днепра", - следует из сообщения.

После доклада с командного пункта о поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника. В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожают артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу, пресекая любые попытки противника к форсированию Днепра.

Старший офицер батареи с позывным Хосе рассказал о задачах его подразделения. "Плановые цели на берегу. Задача, во-первых, не дать переправить на наш берег живую силу, подкрепление, не дать на нашем берегу закрепиться. Если переправились, то сделать так, чтобы они либо мало прожили, либо быстро сдались", - сказал он.