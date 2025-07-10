Контрактники "Запада" прошли подготовку в тылу под руководством участников СВО

В Минобороны РФ отметили, что одним из важных этапов подготовки стали занятия по ориентированию на местности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Контрактники штурмовых подразделений Западной группировки войск отработали навыки на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым, под руководством участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" перед выполнением боевых задач на передовых позициях прошли интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО. <…> Практические занятия были проведены под руководством опытных инструкторов и командиров, имеющих боевой опыт в зоне проведения СВО. <…> Занятия проводились в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что на специально оборудованном полигоне личный состав отработал комплекс тактических и медицинских задач, включая десантирование с бронетехники, постановку дымовой завесы, стрельбу из штатного оружия АК-74М, применение гранатометов (РШГ и ПТУР), ближний бой в городской застройке, тренировки по эвакуации пострадавших с поля боя с применением носилок и импровизированных средств. Для экипажей БТР-82 на танковой директрисе были проведены учебные стрельбы по имитированной бронегруппе противника и вражеским укреплениям.

Военнослужащие создали на полигоне точные копии опорных пунктов, блиндажей так называемых лисьих нор и выполнили учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, прикрывая друг друга при захвате опорных пунктов противника, в условиях равнинной и лесистой местности. Опытные бойцы вместе с инструкторами обучали военнослужащих работе в тактических группах - двойках и тройках. Отрабатывались навыки штурм окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта. Штурмовики также совершенствовали навыки владения стрелковым оружием.

В ведомстве добавили, что одним из важных этапов подготовки стали занятия по ориентированию на местности. С учетом особенностей боевых действий бойцы отрабатывали тактику передвижения по пересеченной местности, использование естественных укрытий. Особое внимание уделялось слаженности действий подразделения, захвату и удержанию опорных пунктов, подавлению огневых точек противника и организации обороны на занятых позициях.