Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил украинскую гаубицу Д-20

Гаубицу уничтожили военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" Южной группировки войск уничтожил украинскую гаубицу Д-20.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что 152-мм орудие противника было обнаружено при помощи воздушной разведки в районе населенного пункта Дроновка в ДНР. После обнаружения и захвата цели гаубица была уничтожена барражирующем боеприпасом.