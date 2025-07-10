10 июля, 05:09
Военная операция на Украине

Танк Т-80БВМ уничтожил расчет беспилотников ВСУ на красноармейском направлении

© Минобороны России/ ТАСС
Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов БПЛА

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил расчет ударных беспилотников ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Экипаж танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет беспилотных летательных аппаратов ВСУ, осуществлявший запуск ударных дронов на красноармейском направлении", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что при получении координат цели от расчетов разведывательных БПЛА соединения, танкисты огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 км уничтожили вражеский расчет, располагавшийся в полуразрушенном здании. Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно уничтожить выявленную цель с наименьшим расходом боеприпасов. 

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