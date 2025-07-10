Расчет самоходки "Мста-С" уничтожил в лесополосе пункт управления дронами ВСУ

Пункт управления БПЛА противник оборудовал в блиндаже

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие расчета самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, оборудованный в блиндаже в одной из лесополос на красноармейском направлении", - сказали в ведомстве.

Координаты цели, скрытой в кронах деревьев, были получены от операторов разведывательных БПЛА группировки, круглосуточно ведущих мониторинг линии боевого соприкосновения. Военнослужащие выполнили серию залпов с закрытой огневой позиции на дистанцию более 20 км. Несколькими точными выстрелами вражеская цель была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля.