Боец Механ: дрон ВСУ пытался убить мирных жителей при эвакуации из Толстого

Людей закрывали собой российские бойцы, есть раненые, рассказал военнослужащий

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА ВСУ атаковали группу мирных жителей при эвакуации из села Толстой на западе ДНР. Как рассказал ТАСС разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ, от летящего дрона людей закрывали собой российские бойцы, есть раненые.

"Если со стороны ВСУ птичка (БПЛА - прим. ТАСС) увидела гражданского и военного, они чаще всего ударят по гражданскому населению, так как не хотят его выпускать из населенного пункта. При эвакуации из населенного пункта Толстой мирных граждан нам приходилось зачастую закрывать собой, так как от налетов FPV-дронов или той же самой "Бабы-яги" приходилось мирных граждан спасать, некоторых даже вытаскивать на себе. Были у нас тяжело раненые, и мы с моим, скажем так, вторым номером очень долго выносили их из населенного пункта", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что ВС РФ смогли эвакуировать группу мирных жителей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Толстой на западе ДНР.