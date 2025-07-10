Украинская армия оставила в населенном пункте польское вооружение, автоматы чешского производства, винтовки Brown, а также патроны и боеприпасы

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. ВСУ в селе Толстой в ДНР не умели пользоваться вооружением западного производства, которое было у них в наличии, рассказал ТАСС разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Механ.

"Это были мобилизованные бойцы [ВСУ], при этом им выдавались дробовики, натовское оружие. Но сама суть в том, что люди просто не умели им пользоваться. Откровенно, когда мы затрофеили AR-12 польского производства, даже мы с ним начали пользоваться лучше, чем бойцы ВСУ", - сказал военнослужащий.

Наряду с польским вооружением, ВСУ оставили в Толстом автоматы чешского производства, винтовки Brown, а также патроны и боеприпасы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Толстой на западе ДНР.