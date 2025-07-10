Боец Механ: ВСУ оставили в Толстом десятки тел погибших сослуживцев

Военнослужащий рассказал, что в селе были подбитые машины и "очень много двухсотых"

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Украинская группировка в селе Толстой на западной окраине ДНР оставила десятки тел погибших сослуживцев, рассказал ТАСС разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Механ.

"Бойцы ВСУ даже своих погибших на тот момент, когда они были еще в поселке, <...> не забирали. Подбитые машины и очень много двухсотых (погибших - прим. ТАСС), они (солдаты ВСУ - прим. ТАСС) просто не забирают тела своих товарищей", - сказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Толстой на западе ДНР.