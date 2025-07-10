Боец ВС РФ при помощи радиоигры помог уничтожить огневые точки ВСУ

Разведчик с позывным Механ подчеркнул, что благодаря радиоигре удалось также ликвидировать пункты запуска БПЛА противника и бронетехнику западного производства

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Штурмовик при помощи диалога с украинскими солдатами по трофейной рации помог скорректировать удары российской артиллерии и FPV-дронов по огневым точкам ВСУ в селе Толстой ДНР. Об этом рассказал ТАСС участник операции, разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Механ.

По словам бойца, рацию им отдал сдавшийся в плен солдат ВСУ.

"Отдал нам радиостанцию, назвал свой позывной и кодовые слова. Переговоры вел я, потому что я знаю украинский язык, могу на нем разговаривать, понимаю речь. И, представившись позывным бойца ВСУ, я передавал ложные разведданные. Мы видели, откуда бьет вражеский миномет, откуда вылетают вражеские дроны. И это все очень сильно пресекалось затем с нашей артиллерией и FPV-дронами. Грубо говоря, отрабатывали", - сказал военнослужащий.

Разведчик подчеркнул, что благодаря радиоигре удалось уничтожить не только огневые точки и пункты запуска БПЛА противника, но также бронетехнику западного производства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Толстой на западе ДНР.