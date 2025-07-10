Марочко: армия РФ взяла под полный контроль 3 км береговой линии у Карповки ДНР

Российские войска продвинулись вдоль реки Нитриус юго-восточнее населенного пункта, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Российские бойцы, продвинувшись вдоль реки Нитриус у населенного пункта Карповка Донецкой Народной Республики, взяли под огневой контроль 3 км прибрежной зоны, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось продвинуться вдоль реки Нитриус юго-восточнее от Карповки в ДНР. Таким образом, трехкилометровый участок прибрежной зоны полностью перешел под наш контроль, еще около 1 км по флангам наши военнослужащие взяли под огневой контроль", - сказал он.