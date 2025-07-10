Марочко: ВС РФ подошли к пригороду Северска

Киев "в срочном порядке" наращивает группировку ВСУ в городе для стабилизации ситуации, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за последние несколько суток существенно продвинулись у Северска ДНР, до пригорода осталось менее 1 км. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев в спешке наращивает группировку в Северске.

"За последние несколько суток ВС РФ осуществили успешный маневр и полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее Северска в ДНР. В результате рывка расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 м", - сказал он.

Марочко отметил, что на данный момент у города идут ожесточенные бои. Киев "в срочном порядке" наращивает группировку ВСУ в Северске для стабилизации ситуации.