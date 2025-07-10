ВС РФ поразили склад боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ за сутки

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск, отметили в Минобороны

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские войска поразили склад боеприпасов, места хранения ракетного вооружения и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 131 районе за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение складу боеприпасов, месту хранения ракетного вооружения, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе", - говорится в сообщении военного ведомства.

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск, отметили в Минобороны.