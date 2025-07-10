ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 310 военных

Потери противника в зоне войск "Север" составили до 165 военнослужащих, в зоне "Центра" - свыше 435 человек

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО около 1 310 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 165 военнослужащих, "Запад" - более 225 военнослужащих, "Юг" - до 205, "Центр" - свыше 435, "Восток" - до 220, "Днепр" - свыше 60 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Группировкой войск "Запад" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Колодези и Зеленая Долина ДНР. Потери ВСУ составили боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Часов Яр, Белая Гора, Северск и Щербиновка ДНР. Противник потерял танк, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Удачное, Родинское, Муравка, Петровское ДНР, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 11 автомобилей и 5 артиллерийских орудий. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Карла Маркса, Искра, Камышеваха, Воскресенк, Вольное Поле ДНР и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли два танка, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Янтарное и Никольское Херсонской области. Уничтожены пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.