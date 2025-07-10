Военная операция на Украине Минобороны показало кадры боевой работы дронов центра "Рубикон"

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Беспилотники уничтожают личный состав, гексакоптеры, бронированную технику, а также элементы систем связи, пункты управления БПЛА и временной дислокации противника в зоне СВО