10 июля, 13:34
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры боевой работы дронов центра "Рубикон"

© Минобороны России/ ТАСС
Беспилотники уничтожают личный состав, гексакоптеры, бронированную технику, а также элементы систем связи, пункты управления БПЛА и временной дислокации противника в зоне СВО

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Беспилотники Испытательного центра Минобороны России "Рубикон" уничтожают личный состав, гексакоптеры, бронированную технику, а также элементы систем связи, пункты управления БПЛА и временной дислокации противника в зоне СВО. Соответствующие кадры предоставило военное ведомство.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Минобороны России опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники, элементов систем связи, огневых позиций, пунктов управления БпЛА и временной дислокации личного состава ВСУ в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении. 

Теги:
Военная операция на Украине