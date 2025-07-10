Минобороны показало кадры боевой работы дронов центра "Рубикон"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Беспилотники Испытательного центра Минобороны России "Рубикон" уничтожают личный состав, гексакоптеры, бронированную технику, а также элементы систем связи, пункты управления БПЛА и временной дислокации противника в зоне СВО. Соответствующие кадры предоставило военное ведомство.
"Минобороны России опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники, элементов систем связи, огневых позиций, пунктов управления БпЛА и временной дислокации личного состава ВСУ в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.