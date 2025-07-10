Беспилотники "Запада" уничтожили пикап и боевую машину Snatch в Харьковской области

В Минобороны отметили, что операторы беспилотников группировки используют тактику засады, охотясь на автомобильную технику ВСУ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили пикап и боевую машину Snatch противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие подразделений беспилотной авиации группировки войск "Запад" в ходе ночной охоты уничтожили пикап и боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании с группой военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, операторы беспилотников группировки используют тактику засады, охотясь на автомобильную технику ВСУ.