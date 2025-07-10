Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне "Юга"

В Минобороны уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил пункт временной дислокации противника в зоне ответственности группировки войск "Юг". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Там также отметили, что после подтверждения об уничтожении цели экипаж вернулся на аэродром вылета.