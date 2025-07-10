Расчеты "Рубикона" уничтожили дроны противника украинского и зарубежного производства

Беспилотники сбили многофункциональную "Фурию", разведывательные "Лелеки" и "Мары", дроны-камикадзе Vector и Darts, разведывательные FlyEye и G-25, а также разведчики-корректировщики высокоточного вооружения "Валькирия" и Shark

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ударные беспилотники испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили многофункциональные, разведывательные и ударные дроны противника украинского и зарубежного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты многофункциональная "Фурия", разведывательные "Лелеки" и "Мары", дроны-камикадзе Vector (немецкого производства) и Darts, разведывательные FlyEye (производства Польши) и G-25, а также разведчики-корректировщики высокоточного вооружения "Валькирия" и Shark", - говорится в сообщении.