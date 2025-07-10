В российских силовых структурах сообщили, что "многие военнослужащие лишь формально проходят в нем службу, и изначально оно формировалось для отмазки состоятельных украинцев от участия в боевых действия"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ВСУ перебросили в Сумскую область батальон БПЛА десантно-штурмовых войск. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Украинские волонтеры сообщают, что в Сумскую область также переброшен 421-й отдельный батальон БПЛА десантно-штурмовых войск", - сказал собеседник.

Это подразделение входит в состав десатно-штурмового корпуса ВСУ. Как отметил собеседник, "многие военнослужащие лишь формально проходят в нем службу, и изначально оно формировалось для отмазки состоятельных украинцев от участия в боевых действия". "В частности, именно в 421-м отельном батальоне БПЛА числился блогер Алексей Петров", - добавил он.