По информации представителя российских силовых структур, их не забирают с поля боя

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ на сумском направлении бросает своих раненых военнослужащих и не забирает их с поля боя, отмечая, что "они не нужны". Такие данные ТАСС получил из радиоперехвата, предоставленного российскими силовиками.

"Ну ничего, бросай их, они [совсем] не нужны. Забирай рации. Рацию и оружие забирай", - дал приказ командир 71-й бригады ВСУ своему подчиненному.

По информации представителя российских силовых структур, командир отряда спецназа 71-й отдельной егерской бригады ВСУ приказал своим подчиненным срочно выдвигаться на позиции. Однако командир группы с позывным Арчи не смог выполнить задачу и доложил, что его подчиненные контужены, а часть уже уничтожена российскими войсками.