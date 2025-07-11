Марочко: Киев перебросил в бои под Харьков наемников из шести стран НАТО

Иностранные переговоры на линии боевого соприкосновения выявили средства радиоэлектронной разведки, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ для участия в боях у Харькова направило подготовленных наемников минимум из шести натовских стран, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, после непродолжительной паузы средства радиоэлектронной разведки зафиксировали иностранные переговоры на линии боевого соприкосновения северо-западнее Харькова.

"На данный момент в этом районе подтверждено присутствие в рядах вооруженных формирований Украины представителей шести государств, входящих в Североатлантический альянс. Характер и манера общения абонентов говорят о наличии у наемников западной военной подготовки и боевого опыта в зоне СВО", - сказал он.