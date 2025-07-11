В ДНР уничтожили израильскую РЛС и две польские артиллерийские установки

В российских силовых структурах сообщили, что удар наносился при помощи ФАБ

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Радиолокационная станция израильского производства, две польские самоходные артиллерийские установки (САУ) и пункт управления одного из батальонов ВСУ уничтожены в населенном пункте Искра в ДНР. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, удар наносился при помощи ФАБ.

"В селе Искра ударами ФАБ были уничтожены две САУ "Краб", РЛС "Рада" израильского производства и пункт управления одного из батальонов противника вместе с оборудованием связи", - сказали в силовых структурах.