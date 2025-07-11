Над Брянской областью и Крымом сбили четыре беспилотника ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ: три над Брянской областью и один над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"11 июля текущего года в период с 10:40 мск до 10:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате уничтожения трех беспилотников над территорией региона нет. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.