ВС РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

"Освобожден населенный пункт Зеленая Долина Донецкой Народной Республика", - сообщили в российском военном ведомстве. Этого удалось достичь благодаря действиям группировки войск "Запад", отметили в Минобороны.

По данным МО РФ, также за неделю освобождены пять населенных пунктов - Бессаловка в Сумской области, Соболевка в Харьковской области, Дачное в Днепропетровской области, Поддубное и Толстой в ДНР.