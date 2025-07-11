ВСУ за неделю потеряли более 3 040 военных в ДНР и Днепропетровской области

Противник также потерял 16 боевых бронированных машин, включая 2 бронеавтомобиля HMMWV производства США, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и 2 станции контрбатарейной борьбы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли свыше 3 040 военнослужащих на территории ДНР и Днепропетровской области в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. <…> Противник потерял более 3 040 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и 2 станции контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что нанесено поражение формированиям 6 механизированных, егерской, воздушно-десантной, 2 десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, 2 штурмовых полков ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 2 бригад теробороны и 3 бригад нацгвардии.