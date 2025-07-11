ВСУ потеряли 1,4 тыс. военных за неделю в зоне группировки "Восток"

Противник также потерял 6 танков и 16 броневиков

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Недельные потери ВС Украины в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили 1,4 тыс. военнослужащих, 6 танков и 16 броневиков, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" <…> нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1 400 военнослужащих, 6 танков, 16 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, 8 орудий полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.