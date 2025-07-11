ВСУ за неделю потеряли свыше 1 080 военных в зоне группировки "Юг"

Также противник потерял 3 танка, 4 боевые бронированные машины и 23 автомобиля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли свыше 1 080 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 080 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что также противник потерял 3 танка, 4 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. "Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", - уточнили в ведомстве.