Артиллеристы "Востока" уничтожили склады боеприпасов, технику и живую силу ВСУ

Огневое поражение нанесли по позициям ВСУ в районе населенного пункта Карла Маркса

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки "Восток" поразили цели в районе населенного пункта Карла Маркса в ДНР, сообщили в Минобороны России.

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"На южно-донецком направлении расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по позициям ВСУ в районе населенного пункта Карла Маркса. В результате удара уничтожены укрытия и личный состав противника, склады боеприпасов и легкобронированная техника", - говорится в сообщении.