Десантники "Днепра" получают окормление в зоне боевых действий

Помощник командира гвардейского десантно-штурмового соединения по работе с верующими военнослужащими отец Павел рассказал о значении духовной поддержки воинов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военные священники Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск "Днепр" ежедневно проводят богослужения с личным составом в зоне СВО на Каховском направлении в Херсонской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

"Военнослужащие Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Сохранять мир и душевное спокойствие, поднимать боевой дух им помогают военные священники. <> Нередко, рискуя жизнью, наравне с бойцами, священники не только проводят богослужения, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру", - говорится в сообщении.

Большое значение для воинов-десантников имеют беседы со священниками, основанные на примерах прославленных в лике святых великих православных воинов и полководцев. Для полноценного духовного окормления личного состава "крылатой пехоты" на территорию расположения их подразделений постоянно прибывают священнослужители, с которыми все военнослужащие в свободное от выполнения боевых задач время могут реализовывать свои религиозные потребности и регулярно совершать божественные литургии, обряды Крещения, молебны по православным праздникам и памятным дням.

Помощник командира гвардейского десантно-штурмового соединения по работе с верующими военнослужащими отец Павел рассказал о значении духовной поддержки воинов. "Сегодня с военнослужащими группировки "Днепр" мы провели замечательное мероприятие. Мы совершили Таинство Евхаристии, причастие, причастились с ребятами Таинству Исповеди, поисповедовались, помолились о том, чтобы Господь нас берег, благословил нас на ратные подвиги, потому что без Бога ни до порога. И в этих местах это ощущается особо, что с Богом любые тяготы и лишения военной службы гораздо проще воспринимаются, потому что Господь действительно укрепляет", - сказал он.