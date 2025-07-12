Военный ВС РФ спас личный состав и с ранением доставил припасы на передовую

Мужество и самоотверженность рядового Виталия Нестерова позволили сохранить жизни военнослужащих и обеспечить бойцов на передовой всем необходимым, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Рядовой Виталий Нестеров, который руководил группой обеспечения, при выполнении задачи по доставке боекомплекта и продуктов питания на передовые позиции спас из-под завала других военнослужащих ВС РФ, получил ранение, но доставил бойцам все необходимое. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Во время очередного выхода по доставке припасов Виталий, продвигаясь в сторону заданной точки, услышал крики о помощи, это оказались российские военнослужащие, которые в результате удара вражеской артиллерии оказались заблокированы на позиции в разрушенном строении. Виталий подобрался к постройке, разобрал завал и оказал первую помощь боевым товарищам. Посредством радиосвязи он вызвал эвакуационную группу. Дождавшись ее прихода, Виталий продолжил движение по маршруту. На одном из участков пути вблизи Виталия разорвался минометный снаряд, ранив его осколками в левое предплечье. Несмотря на ранение, он смог самостоятельно оказать себе помощь и доставить припасы на позицию своего подразделения", - следует из сообщения.

В сообщении ведомства подчеркивается, что мужество и самоотверженность рядового Нестерова позволили сохранить жизни военнослужащих и обеспечить личный состав на передовых позициях всем необходимым.

В оборонном ведомстве также рассказали про командира гаубичного артиллерийского взвода - старшего офицера на батарее гаубичного артиллерийского дивизиона Артура Дагаажика. При выполнении очередного задания он руководил перемещением гаубицы Д-30 на огневую позицию в районе одного из населенных пунктов. По прибытии на место расчет приступил к подготовке орудия.

В ходе подготовительных мероприятий командир обнаружил в небе приближающийся в сторону позиции гаубицы тяжелый дрон "Баба-яга". Оповестив личный состав, он открыл огонь из штатного оружия по вражескому беспилотнику. В результате меткой стрельбы дрон взорвался в воздухе, после чего экипаж по команде офицера свернул орудие и переместился на запасную позицию для предотвращения повторной атаки.

"Благодаря мужеству и профессионализму гвардии старшего лейтенанта Артура Дагаажика удалось уничтожить вражеский беспилотный летательный аппарат, а также обеспечить сохранность техники и вооружения", - отметили в Минобороны.