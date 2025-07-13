Группировка "Запад" за сутки уничтожила 56 украинских пунктов управления БПЛА

Также поражены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Рада", четыре терминала спутниковой связи Starlink и пять складов боеприпасов противника

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки уничтожили 56 украинских пунктов управления БПЛА, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

За сутки ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и ББМ "Козак", а также 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и 21 миномет. По словам Шарова, поражены 56 пунктов управления БПЛА.

Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Рада", четыре терминала спутниковой связи Starlink и пять складов боеприпасов ВСУ.