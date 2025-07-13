Марочко: силам РФ после взятия Николаевки осталось 2,5 км до Димитрова в ДНР

После освобождения этого населенного пункта у ВС России открылись оперативные просторы, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Российским бойцам после освобождения 13 июля населенного пункта Николаевка осталось около 2,5 км до пригорода Димитрова (украинское название - Мирноград) Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Невзирая на то, что Николаевка находится в низине, данный населенный пункт действительно важен. После его освобождения у нас открываются оперативные просторы, появляется более-менее безопасный путь на Димитров. От Николаевки до Дмитрова осталось порядка 2,5 км", - сказал он.