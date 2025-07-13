Марочко: освобождение села Карла Маркса говорит об успехе ВС РФ на участке

Военный эксперт отметил, что армия РФ также имеет успех в продвижении сразу в нескольких направлениях у Комара: севернее и западнее от населенного пункта

ЛУГАНСК, 13 июля /ТАСС/. Освобождение села Карла Маркса Донецкой Народной Республики свидетельствует об успешном продвижении российской армии на южнонодонецком направлении. Со взятием еще нескольких поселений на данном участке фронта - Искры и Зеленого Гая - силы РФ возьмут под полный контроль границу России на южнодонецком направлении, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение населенного пункта Карла Маркса - это развитие успеха на южнодонецком направлении в районе Комара. <…> Идет планомерная работа на выход к административной границе Донецкой Народной Республики. <…> Именно в данном районе остались еще населенные пункты Искра, Зеленый Гай, которые находятся в оккупации украинских боевиков. После освобождения данных населенных пунктов мы уже на данном участке местности полностью возьмем под контроль государственную границу Российской Федерации", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что армия РФ также имеет успех в продвижении сразу в нескольких направлениях у Комара: севернее и западнее от населенного пункта.

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР 13 июля, сообщили ранее в Минобороны РФ.