Боец Изи: украинские военные на западе ДНР исчерпали свой ресурс сил БПЛА

Только в ходе боев за село Карла Маркса один расчет российских дронов ежедневно уничтожал около 15 беспилотников-разведчиков и гексокоптеров ВСУ

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на западе ДНР исчерпали ресурс сил БПЛА. Об этом рассказал ТАСС командир разведгруппы группировки войск "Восток" с позывным Изи.

"Показатель того, что у противника уже на исходе, так сказать, и силы БПЛА, и артиллерия, это то, что они начинают тяжелый гексокоптер запускать днем. Днем тяжелые гексокоптеры сбиваются, то есть у нас подразделения БПЛА наши также очень хорошо на них воздействуют", - сказал командир.

Он добавил, что к истощению ресурса привело активное уничтожение расчетов БПЛА противника. По его словам, только в ходе боев за село Карла Маркса на западе ДНР один расчет российских беспилотников ежедневно уничтожал около 15 беспилотников-разведчиков и гексокоптеров ВСУ.

13 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Карла Маркса в ДНР.