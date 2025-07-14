Танк группировки "Центр" уничтожил пехоту ВСУ на красноармейском направлении

Большое скопление личного состава украинских войск в одном из заброшенных домов обнаружили операторы БПЛА

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ огнем с закрытой огневой позиции уничтожил здание с засевшей в нем украинской пехотой на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы разведывательных беспилотников, выявив большое скопление личного состава ВСУ в одном из заброшенных домов поселка, передали координаты танкистам. Военнослужащие оперативно выдвинулись к боевой машине, навели орудие на цель и огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили здание с личным составом ВСУ с закрытой огневой позиции", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о работе расчетов FPV-дронов на красноармейском направлении, благодаря действиям которых у противника нарушен регулярный подвоз боеприпасов и подкреплений. На видео, предоставленном Минобороны, операторы поразили порядка 10 автомобилей противника.