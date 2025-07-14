Боец Изи: у ВСУ при обороне Карла Маркса кончились кассетные боеприпасы

Военнослужащий добавил, что у противника изменился порядок работы дронами

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Украинские войска в селе Карла Маркса в ДНР остались без кассетных боеприпасов в ходе освобождения российской армией населенного пункта. Об этом рассказал ТАСС командир разведгруппы группировки войск "Восток" с позывным Изи.

"Заходили в населенный пункт Карла Маркса. Особо с противником сложностей как таковых не было. Противник перестал применять кассетные боеприпасы, как ни странно, хотя раньше всегда ими закидывал, сейчас кончились, видимо", - сказал командир.

Он также добавил, что у противника изменился порядок работы дронами. Так, основной акцент они делают на дальние дистанции.

13 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Карла Маркса в ДНР.