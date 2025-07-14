Боец Изи: иностранного командира группы ВСУ ликвидировали в селе Карла Маркса

После устранения западного наемника, противник тут же перестал воздействовать, отметил военнослужащий

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Гвардейцы-разведчики группировки войск "Восток" уничтожили в ближнем бою одного из иностранных командиров штурмовых групп ВСУ в селе Карла Маркса на западе ДНР. Об этом рассказал ТАСС командир разведгруппы группировки войск "Восток" с позывным Изи.

"Наемники встречались в качестве инструкторов и командиров групп противника. Также были "контакты" (ближние бои - прим. ТАСС) с одним из командиров группы противника. Был точно западным наемником, подготовленный. Были слышны фразы проскакивали с акцентом жестким таким. Он там единственный подготовленный был. Как только его убили, противник тут же перестал воздействовать", - рассказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Карла Маркса в ДНР.