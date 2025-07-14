Су-34 ВС РФ разбомбил пункт дислокации ВСУ в зоне группировки "Юг"

Истребитель-бомбардировщик нанес удар управляемыми авиабомбами

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил управляемыми бомбами по пункту временной дислокации украинских военных в зоне ответственности Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о работе подразделений группировки войск "Восток". На южнодонецком направлении расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" нанес удар по укрепленным позициям противника в районе населенного пункта Зеленый Гай. В результате уничтожены до 20 украинских военных, разрушены фортификационные сооружения. Также в районе Малиновки Запорожской области операторы дронов группировки поразили около восьми украинских военных, что следует из предоставленных видео.