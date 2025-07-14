Танкисты группировки "Запад" поразили позиции ВСУ в ЛНР

После наведения танка на цель военнослужащие выполнили стрельбу 125-мм фугасными снарядами по целям на дистанцию более 5 км

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Танковый экипаж 20-й армии, стреляя с закрытой огневой позиции, поразил замаскированные украинские позиции в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Один из экипажей танков Т-72Б3М гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулся на закрытую огневую позицию, используя минный трал для обеспечения безопасности маршрута. После наведения танка на цель военнослужащие выполнили стрельбу 125-мм фугасными снарядами по целям на дистанцию более 5 км, что позволило успешно уничтожить все цели", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что танк отработал по замаскированным позициям с украинскими военными.