В Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожили важный путь отступления ВСУ

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что вместе с мостом уничтожена и группа украинских военных, которые пытались покинуть населенный пункт

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Российские войска ударом ФАБ уничтожили в Днепропетровской области мост, по которому ВСУ отступали вглубь региона с южнодонецкого направления, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Великомихайловке в ДНР ФАБом наши силы уничтожили мост, по которому вооруженные формирования Украины отходили вглубь Днепропетровской области", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что вместе с мостом уничтожена и группа украинских военных, которые пытались покинуть населенный пункт.