14 июля, 10:52
Военная операция на Украине

Кимаковский: на границе с Днепропетровской областью парализована бригада ВСУ

По данным советника главы ДНР, российские военные заблокировали несколько сотен человек

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Российские войска полностью парализовали 31-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ее подразделения обескровлены и заблокированы.

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"На границе ДНР и Днепропетровской области 31-я бригада ВСУ обескровлена и парализована. Двигаться возможности нет, подводить резервы и провизию тоже", - сказал Кимаковский.

По его данным, в числе заблокированных несколько сотен человек личного состава. 

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