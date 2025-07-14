МО РФ показало кадры из освобожденной Малиновки в Запорожской области

Установлен полный контроль над населенным пунктом, в разных его районах развернуты государственные флаги России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало кадры из населенного пункта Малиновка Запорожской области, освобожденного бойцами 5-й гвардейской общевойсковой армии.

"В результате активных и решительных действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области. Активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлен полный контроль над населенным пунктом, в разных его районах развернуты государственные флаги РФ.