Кимаковский: командиры ВСУ запретили выводить уцелевших солдат с рубежа ДНР

Советник главы ДНР отметил, что украинское командование также не выводит составы из Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Украинское командование запретило выводить уцелевший личный состав с рубежа ДНР и Днепропетровской области, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Командование вооруженных формирований Украины, несмотря на чудовищные потери и безвыходную ситуацию на линии фронта, запретило выводить уцелевшую часть своей группировки из района ДНР и Днепропетровской области", - сообщил Кимаковский.

Он подчеркнул, что на этом участке фронта остались в большей степени тыловые подразделения, логистика заблокирована.