Белоусов поздравил военных, проявивших героизм при освобождении Малиновки

Министр обороны РФ также выразил поздравления командованию и личному составу 1466-го гвардейского мотострелкового полка

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных, проявивших мужество и героизм при освобождении Малиновки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 38-й отдельной гвардейской, Витебской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова II-й степени мотострелковой бригады", - говорится в сообщении.

"Каждый из вас внес свой вклад, проявив героизм и самоотверженность, доказав, что наши вооруженные силы способны на решительные и эффективные действия. В тяжелых условиях вы проявили настоящую стойкость, воинское мастерство и несгибаемую волю к победе", - сказано в телеграмме министра обороны.

Глава российского военного ведомства также поздравил командование и личный состав 1466-го гвардейского мотострелкового полка.

"Военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи в составе группировки войск "Восток", отражают атаки противника, занимают более выгодные рубежи и позиции, взламывают неприступную оборону на времевском направлении, проявляя исключительное мужество и героизм, профессиональную выучку и мастерство", - говорится в телеграмме.

Министр обороны РФ подчеркнул, что военнослужащие подразделений уверенно продвигаются вперед, "шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области". Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они и дальше продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.