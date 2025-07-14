МО РФ опубликовало кадры уничтожения станции RADA ВСУ в Харьковской области

Объективный контроль уничтожения радиолокационной станции производства Израиля осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения радиолокационной станции RADA ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области.

"Военнослужащими разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью средств воздушной разведки была выявлена радиолокационная станция RADA ВСУ, замаскированная в лесополосе. Обнаруженная цель была успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - сообщили там.

Объективный контроль уничтожения радиолокационной станции RADA производства Израиля осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.