В Ленобласти скорректируют меры защиты акватории и воздушного пространства

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области совместно с силовыми ведомствами скорректируют меры по обеспечению безопасности воздушного пространства и акватории Финского залива. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко после заседания оперативного штаба.

"С учетом текущей обстановки вместе с силовыми ведомствами будем корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленобласти", - написал он.

Ранее в Ленинградской области ввели смс-оповещение об объявлении и отмене режима воздушной опасности, связанного с возможной угрозой атаки беспилотников на объекты.