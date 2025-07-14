ТАСС: оптимальным временем для побега из ВСУ является учебка

Около 70% мобилизованных украинцев, попадающих в учебки ВСУ, вскоре дезертируют

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 70% солдат Вооруженных сил Украины, мобилизованных в ходе принудительных действий, дезертируют, как только добираются до учебных частей. Это является оптимальным временем для побега, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Именно период прохождения базовой военной подготовки является оптимальным временем для бегства из украинской армии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что около 70% мобилизованных украинцев, попадающих в учебки ВСУ, вскоре дезертируют.

По данным украинского журналиста Владимира Бойко, более 107 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части и дезертирства зарегистрировано на Украине за первую половину этого года. Кроме того, как отмечал журналист, сейчас даже в случае регистрации уголовного производства дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, что создает иллюзию их "укомлектованности".

Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части, хотя такая "самоволка" может растягиваться на несколько месяцев. В подавляющем большинстве случаев дела о бегстве из рядов ВСУ остаются без предъявления обвинений и вынесения приговоров, потому что приоритетом для властей остается возвращение беглецов в войска.