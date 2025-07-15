Офицер ВС РФ: ВСУ на сумском направлении лишь имитируют контрнаступление

Украинские войска делают вид, что идут в атаку для отчетности, предположил боец с позывным Ораз

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины (ВСУ) на сумском направлении лишь делают вид, что идут в контрнаступление. Об этом ТАСС сообщил старший офицер батареи гаубичного дивизиона 30-го мотострелкового полка (МСП) группировки войск "Север" с позывным Ораз.

"Это атаками не назовешь - они маленькими группами пытаются нас провоцировать, делают вид, что идут в контрнаступление. Но это, скорее всего, не для них самих, а для отчетности их хозяевам", - сказал собеседник агентства.

Боец добавил, что ВСУ сейчас не выбирают цель для атаки, а наносят удары хаотично, чтобы "навредить, нагадить". "Воздух на сумском направлении сейчас уже на нашей стороне. У нас хорошее обеспечение: птички (БПЛА - прим. ТАСС), работает дальняя артиллерия, ПВО, РСЗО", - отметил Ораз.