Ка-52М поразил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север"

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вертолет Ка-52М ВКС России поразил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.