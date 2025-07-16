Силовики узнали о бандргуппах в ВСУ, занимающихся расправой над отказниками

Они называют себя "службой безопасности полка"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специальная группа из числа бывших заключенных, называющая себя "службой безопасности полка", действует в 225-ом отдельном штурмовом полку ВСУ для расправы над военнослужащими, отказывающимися переходить в штурмовые подразделения. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Как ранее сообщали силовики ТАСС, полк несет большие потери на сумском направлении.

"По имеющейся у нас информации, история этих украинских солдат банальна: им сначала поступает распоряжение вернуться в состав штурмового подразделения, после отказа к раненым приезжают бывшие заключенные из "службы безопасности полка" (условное наименование для бандгруппы) и банально убивают несогласного. Таких историй все больше, и они становятся уже обыденностью не только для 225-го ошп, но и других подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что родственники военнослужащих 225-го ошп в очередной раз сообщают, что их родные и близкие, выведенные с позиций из-за ранения, пропадают без вести в учреждениях здравоохранения Сум или тыловых подразделениях полка.