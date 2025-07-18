Марочко: взятие Каменского говорит о начале боев у Каховского водохранилища

Армия России начала активные освободительные действия на этом участке, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Освобождение российскими бойцами 17 июля населенного пункта Каменское Запорожской области свидетельствует о начале боев у бывшего Каховского водохранилища, данный участок фронта ранее был статичным. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Каменского говорит о том, что наши войска пошли вдоль бывшего Каховского водохранилища вверх. То есть, по сути, на данном участке местности пошли активные освободительные действия. Ранее эти участки были более-менее статичны. Сейчас же пошли первые новости о том, что мы начали продвигаться на данном направлении. И вот как раз освобождение Каменского сигнализирует об этом", - сказал он.

Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Каменское Запорожской области 17 июля, сообщили ранее в Минобороны РФ.

6 июня 2023 года от ракетного удара ВСУ была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции на Днепре, которая не только обеспечивала электроэнергией несколько областей, но и регулировала сток из Каховского водохранилища для орошения и водоснабжения засушливых регионов, в том числе каналов и оросительных систем Херсонской и Запорожской областей. После этого в Запорожской области оперативно расчистили и пробурили новые скважины для обеспечения водой сел Мелитопольского и Акимовского округов. Разрушение ГЭС унесло жизни 59 человек, причинило серьезный ущерб экологии. Были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, Каховское водохранилище фактически перестало существовать.